Для Медведчука будут просить продление домашнего ареста

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Офис Генерального прокурора будет просить продолжить круглосуточный домашний арест для подозреваемого в государственной измене нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора, передает RegioNews.

В мае Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения нардепу, срок его действия заканчиваются 10 июля.

Поэтому прокурор будет ходатайствовать о продлении сроков расследования дела и домашнего ареста для Медведчука.

Адвокат нардепа, которого подозревают в госизмене, Богдан Коваль не исключает, что в ближайшем будущем защита обратится в украинский суд с просьбой отменить подозрение, предъявленное Медведчуку", - говорится в сообщении.

Адвокат заявляет, что сейчас подозреваемый "полностью придерживается всех условий домашнего ареста".

Напомним, 11 мая СБУ пришла с обысками в офис партии ОПЗЖ. Правоохранители обыскивали кабинеты Виктора Медведчука.

12 мая стало известно, что Медведчук прибыл на допрос в Офис генпрокурора.

Также сообщалось, что суд отклонил ходатайство о взятии Медведчука на поруки 40 нардепов. 13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.