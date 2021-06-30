Для Медведчука будут просить продление домашнего ареста
Офис Генерального прокурора будет просить продолжить круглосуточный домашний арест для подозреваемого в государственной измене нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора, передает RegioNews.
В мае Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения нардепу, срок его действия заканчиваются 10 июля.
Поэтому прокурор будет ходатайствовать о продлении сроков расследования дела и домашнего ареста для Медведчука.
Адвокат нардепа, которого подозревают в госизмене, Богдан Коваль не исключает, что в ближайшем будущем защита обратится в украинский суд с просьбой отменить подозрение, предъявленное Медведчуку", - говорится в сообщении.
Адвокат заявляет, что сейчас подозреваемый "полностью придерживается всех условий домашнего ареста".
Напомним, 11 мая СБУ пришла с обысками в офис партии ОПЗЖ. Правоохранители обыскивали кабинеты Виктора Медведчука.
12 мая стало известно, что Медведчук прибыл на допрос в Офис генпрокурора.
Также сообщалось, что суд отклонил ходатайство о взятии Медведчука на поруки 40 нардепов. 13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.