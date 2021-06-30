На Київщині судитимуть полковника ЗСУ за розкрадання пального для зони ООС

Фото: Нацполіція

У Київській області постануть перед судом шестеро військових та цивільних громадян, які організували схему розкрадання нафтопродуктів із військової частини

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України, передає RegioNews.

Зловмисники вивозили з території частини нафтопродукти, а саме дизпаливо та бензин, і збували його через АЗС Васильківського та Білоцерківського районів. За період своєї злочинної діяльності встигли вивезти з військової частини понад 80 тонн пального, яке повинно було використовуватись для забезпечення військової техніки в зоні проведення ООС”, - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, сума збитків становить майже 1,8 млн грн. 27 травня 2021 року слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру полковнику Збройних Сил.

Також встановлено, що один із зловмисників, застосовуючи фізичне насильство до одного із колишніх своїх партнерів, вимагав від нього 730 тисяч гривень - частку з продажу пального”, - додали в Нацполіції.

Досудове розслідування справи завершено, обвинувачення проти шести підозрюваних передали до суду. Їм може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Полтавщині затримали військових, які крали паливо з бойових літаків.