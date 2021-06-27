У росіян будуть конфісковувати незаконно куплену українську землю - Мінагрополітики

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Громадяни Росії можуть спробувати обійти обмеження на купівлю земелі, тому чинним законодавством передбачений захист від подібних спроб

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає RegioNews.

За його словами, це також стосується представників терористичних "ЛНР" і "ДНР".

У законі є обмежувачі – є заборона на купівлю земель з боку агресора і терористичних організацій. Якщо ж вони якось спробують обійти закон, оформляти угоди через українців, ми будемо це відстежувати. Держава, СБУ та Держгеокадастр. І в разі фіксації такого факту є можливість просто забирати цю землю", - сказав Висоцький.

Він додав, що перед оформленням угоди джерела коштів, якими розплачується покупець, будуть ретельно перевірятися.

Чиновник стверджує, що відкриті реєстри допоможуть відстежувати спроби незаконного придбання землі не тільки правоохоронцям, але й самим українцям.

Весь реєстр буде відкритий. Тобто всі люди зможуть заходити й бачити, хто і скільки купує. Це такий фактор, коли й громадяни нам зможуть допомагати. Якщо хтось побачив, що десь там порушення, що щось не так, можна відразу звернутися", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що СБУ викрила чиновників на земельних махінаціях у 4,5 мільйона гривень