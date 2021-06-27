У россиян будут конфисковывать незаконно купленную украинскую землю - Минагрополитики

Фото: из открытых источников

Граждане России могут попытаться обойти ограничение на покупку земель, поэтому действующим законодательством предусмотрена защита от подобных попыток

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает RegioNews.

По его словам, это также касается представителей террористических "ЛНР" и "ДНР".

В законе есть ограничители - есть запрет на покупку земель со стороны агрессора и террористических организаций. Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлят сделки через украинцев, мы будем это отслеживать. Государство, СБУ и Госгеокадастр. И в случае фиксации такого факта есть возможность просто отбирать эту землю", - сказал Высоцкий.

Он добавил, что перед оформлением сделки источники средств, которыми расплачивается покупатель, будут тщательно проверяться.

Чиновник утверждает, что открытые реестры помогут отслеживать попытки незаконного приобретения земли не только правоохранителям, но и самым украинцам.

Весь реестр будет открыт. То есть все люди смогут заходить и видеть, кто и сколько покупает. Это такой фактор, когда и граждане нам смогут помочь. Если кто-то увидел, что где-то есть нарушения, можно сразу обратиться", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ разоблачила чиновников на земельных махинациях в 4,5 миллиона гривен.