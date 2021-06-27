Підвищення пенсій для людей старше 75 років перенесли з липня на жовтень
З 1 липня громадянам віком понад 75 років планували додатково підвищити пенсії, але підвищення перенесли на жовтень
Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає RegioNews.
За її словами, пенсії планують підвищити на 400 грн, однак перенесення термінів пов'язане із відсутністю ресурсу.
На 1 жовтня ми перенесли. Тоді у нас недостатньо було трошечки ресурсу. Але головне було зробити індексацію пенсій з березня. Тобто ресурс так був порахований, що ми перенесли на 1 жовтня програму "75 плюс". По 400 гривень всі отримають і будуть її отримувати щомісяця", - сказала Лазебна.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні підвищать пенсії з 1 липня, крім цього, пенсії мають збільшити ще двічі.
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