СБУ викрила чиновників на земельних махінаціях у 4,5 мільйона гривень

Фото: СБУ

На Донеччині оперативники запобігли незаконній приватизації державних земель, вартість яких становить понад 4,5 млн грн

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

За даними правоохоронців, колишні та діючі посадовці Держгеокадастру вивели з власності України понад 150 га землі. Вони вносили неправдиві дані учасників АТО/ООС до систем Держгеокадастру. Потім передавали виділені земельні ділянки третім особам.

Правоохоронці провели обшуки в робочих кабінетах фігурантів та за місцями їхнього проживання у Краматорську і Маріуполі.

Наразі триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників протиправної схеми.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила корупційний механізм в "Укрзалізниці", який діяв майже пів року і був організований керівником виробничого підрозділу філії "Центр управління промисловістю".