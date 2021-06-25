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25 червня 2021, 10:29 28

СБУ викрила чиновників на земельних махінаціях у 4,5 мільйона гривень

25 червня 2021, 10:29 28
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Фото: СБУ
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На Донеччині оперативники запобігли незаконній приватизації державних земель, вартість яких становить понад 4,5 млн грн

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

За даними правоохоронців, колишні та діючі посадовці Держгеокадастру вивели з власності України понад 150 га землі. Вони вносили неправдиві дані учасників АТО/ООС до систем Держгеокадастру. Потім передавали виділені земельні ділянки третім особам.

Правоохоронці провели обшуки в робочих кабінетах фігурантів та за місцями їхнього проживання у Краматорську і Маріуполі.

Наразі триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників протиправної схеми.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила корупційний механізм в "Укрзалізниці", який діяв майже пів року і був організований керівником виробничого підрозділу філії "Центр управління промисловістю".

Держгеокадастр чиновники земля Донецька область СБУ

 
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