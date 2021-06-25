Разумков убежден, что Зеленский не хочет уходить в отставку
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что Президент Украины Владимир Зеленский не собирается уходить в отставку
Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает RegioNews со ссылкой на трансляцию события.
Я уверен, что Президент не хочет сегодня оставить свою позицию, потому что очень много еще не сделано. Лишь половина срока прошла, у него есть достаточно еще времени для того, чтобы работать дальше. Почему он должен уйти со своего поста, для меня является загадкой. В этом нет логики, — сказал Разумков.
По его словам, досрочные выборы возможны. Есть четыре аспекта, которые позволяют пойти на досрочные выборы: состояние здоровья, смерть, импичмент, отставка.
В любом случае, я не думаю, что это нужно Президенту, — добавил Разумков.
Также он отметил, что пойти на досрочные выборы — это закрыть себе возможность идти дальше на выборы.
Мы понимаем, что Президент точно этого не желает, и мы видим это в его заявлениях, в его позициях, я полностью с ним согласен в этом плане, — сказал Разумков.
Как сообщалось, Зеленский признался, что лично предупредил Лукашенко о спецоперации "вагнеровцев".
Также известно, что согласно опросу Центра Разумкова, за Зеленского готовы проголосовать 32% граждан.