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25 червня 2021, 11:49 8

Питання відділення окупованого Донбасу виносити на референдум незаконно - Разумков

25 червня 2021, 11:49 8
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Фото: з відкритих джерел
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що згідно з законом не можна виносити на всеукраїнський референдум питання відділення окупованого Донбасу

Як передає RegioNews, про це Разумков розповів під час пресконференції.

Так, напередодні Зеленський заявив, що в разі провалу переговорів щодо Донбасу окуповану територію можуть відгородити "стіною", але це рішення має підтримати народ на референдумі.

"Там йшлося про відмежування, тому що згідно з прийнятим законом зміни територіальної цілісності або питання, які виносяться на референдум, пов'язані з територіальною цілісністю, неможливі. Ми просто фізично їх винести не зможемо", - прокоментував заяву президента Разумков.

За його словами, президент говорив про можливість того, щоб на якийсь проміжок часу процес по Донбасу буде заморожений.

Але я впевнений, якщо ми заморозимо цей процес, повернути буде ще важче", - зазначив Разумков.

Він додав, що є й інші питання, які можна винести на референдум.

Раніше повідомлялось, що Зеленський не виключає, що у разі провалу переговорів щодо урегулювання конфлікту на Донбасі його доведеться відгородити "стіною".

Донбас війна ВР спікер президент Дмитро Разумков

 
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