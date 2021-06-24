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24 червня 2021, 17:15 864

За Зеленського готові проголосувати 32% громадян - Центр Разумкова

24 червня 2021, 17:15 864
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Фото: із відкритих джерел
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Якби вибори президента України відбулися в середині червня 2021 року, за Володимира Зеленського в першому турі проголосували б 32,4% тих, хто візьме участь у виборах і визначився з вибором

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, передає RegioNews.

За Петра Порошенка готові проголосувати 17,2% опитаних, за Юрія Бойка -13,0%, за Юлію Тимошенко — 9,8%.

Президентський рейтинг: за кого українці проголосували б у червні 2021 року

У другому турі виборів Володимир Зеленський у випадку електорального суперництва з Петром Порошенком отримав би 60,4% голосів, Порошенко - 39,6%.

Президентський рейтинг: за кого українці проголосували б у червні 2021 року

У разі виходу в другий тур Володимира Зеленського і Юрія Бойка за Зеленського проголосували б 75,7%, за Бойка - 24,3%.

Дослідження проводилось у період з 11 по 16 червня по всій Україні за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що понад 50% українців негативно сприйняли балотування Зеленського на другий термін - КМІС.

Згідно з результатами опитування КМІС, яке проводилося з 27 травня по 1 червня, президентський рейтинг Зеленського впав до 27,3%.

опитування соціологія Володимир Зеленський Петро Порошенко центр Разумкова

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