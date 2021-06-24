Після наради при РНБО Данілов розкритикував роботу міграційної служби
В роботі міграційної служби виявили великі недоліки, пов’язані з тим, що українські паспорти можуть отримувати люди, які "не зовсім мають право їх отримувати"
Про це повідомив Секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу за результатами наради при РНБО, передає RegioNews з посиланням на УНН.
Таких людей дуже багато. Сьогодні на засіданні були наведені конкретні імена тих людей, які знаходяться на території інших країн і займають там посади, але, на превеликий жаль, отримали паспорти нашої країни, — сказав Данілов.
Секретар РНБО додав, що всього в списку 134 українця, причому в переліку є ті, проти кого вже і Україна ввела свої санкції.
Також, Данілов повідомив що по кожному з громадян буде прийматися окреме рішення і нагадав, що невдовзі відбудеться засідання РНБО, на якому воно буде прийняте.
Як повідомлялося, 14 травня, США запровадили санкції проти понад 60 українців. Рішення щодо цих громадян в Україні буде після вивчення всіх наданих нашим правоохоронцям документів.