Після наради при РНБО Данілов розкритикував роботу міграційної служби

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В роботі міграційної служби виявили великі недоліки, пов’язані з тим, що українські паспорти можуть отримувати люди, які "не зовсім мають право їх отримувати"

Про це повідомив Секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу за результатами наради при РНБО, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Таких людей дуже багато. Сьогодні на засіданні були наведені конкретні імена тих людей, які знаходяться на території інших країн і займають там посади, але, на превеликий жаль, отримали паспорти нашої країни, — сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що всього в списку 134 українця, причому в переліку є ті, проти кого вже і Україна ввела свої санкції.

Також, Данілов повідомив що по кожному з громадян буде прийматися окреме рішення і нагадав, що невдовзі відбудеться засідання РНБО, на якому воно буде прийняте.

Як повідомлялося, 14 травня, США запровадили санкції проти понад 60 українців. Рішення щодо цих громадян в Україні буде після вивчення всіх наданих нашим правоохоронцям документів.

Уже 4 червня стало відомо, що РНБО хоче перевірити українців, які знаходяться під санкціями США. Рада національної безпеки та оборони під час засідання 4 червня дала розпорядження українським спецслужбам перевірити всіх громадян України, які знаходяться під санкціями США.