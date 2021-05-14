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14 травня 2021, 19:32 3

США запровадили санкції проти понад 60 українців – Данілов

14 травня 2021, 19:32 3
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Рішення щодо цих громадян в Україні буде після вивчення всіх наданих нашим правоохоронцям документів
Рішення щодо цих громадян в Україні буде після вивчення всіх наданих нашим правоохоронцям документів
Фото з відкритих джерел
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Україна планує звернутися до влади США щодо надання інформації про кожного з понад 60-ти громадян, проти яких США запровадили санкції.

Про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов, передає RegioNews.

На сьогодні нам достеменно відомо про 61 громадянина України, проти яких Сполучені Штати ввели санкції, - сказав Данілов.

За його словами, Україна звернеться до влади США для надання інформації щодо кожного громадянина України, щодо якого було запроваджено санкції. Після отримання документів і їхньої обробки рішення про санкції щодо цих громадян може бути прийнято й в Україні.

Якщо наші правоохоронні органи вважатимуть за необхідне впроваджувати певні процедурні моменти, якщо буде прийнято рішення про введення санкцій на підтримку наших партнерів, після отримання цих документів, після обробки цих документів, ми це будемо робити на території нашої країни, - розповів Данілов.

Він додав, що Україна звернеться також до європейських партнерів для отримання інформації щодо підсканційних громадян України.

Як повідомлялося, РНБО запровадила санкції проти майже 600 "злодіїв у законі". Їх наклали після ухвалення відповідного закону.

санкції РНБО США Олексій Данилов правоохоронці

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