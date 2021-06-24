После совещания при СНБО Данилов раскритиковал работу миграционной службы

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В работе миграционной службы обнаружили большие недостатки, связанные с тем, что украинские паспорта могут получать люди, которые "не совсем имеют право их получать"

Об этом сообщил Секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга по результатам совещания при СНБО, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Таких людей очень много. Сегодня на заседании были приведены конкретные имена тех людей, которые находятся на территории других стран и занимают там должности, но, к большому сожалению, получили паспорта нашей страны, — сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что всего в списке 134 украинца, причем в перечне есть те, против кого уже и Украина ввела свои санкции.

Также Данилов сообщил, что по каждому из граждан будет приниматься отдельное решение и напомнил, что вскоре состоится заседание СНБО, на котором оно будет принято.

Как сообщалось, 14 мая, США ввели санкции против более 60 украинцев. Решение относительно этих граждан в Украине будет после изучения всех предоставленных нашим правоохранителям документов.

Уже 4 июня стало известно, что СНБО хочет проверить украинцев, которые находятся под санкциями США. Совет национальной безопасности и обороны во время заседания 4 июня дал распоряжение украинским спецслужбам проверить всех граждан Украины, которые находятся под санкциями США.