18:05  24 июня
В Раду проходят четыре партии – опрос
13:44  24 июня
Мэр Сум рассказал об открытии нового центра массовой вакцинации
18:02  24 июня
На Донбассе обострение, враг 12 раз стрелял из запрещенного оружия
UA | RU
UA | RU
24 июня 2021, 21:09 6

После совещания при СНБО Данилов раскритиковал работу миграционной службы

24 июня 2021, 21:09 6
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В работе миграционной службы обнаружили большие недостатки, связанные с тем, что украинские паспорта могут получать люди, которые "не совсем имеют право их получать"

Об этом сообщил Секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга по результатам совещания при СНБО, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Таких людей очень много. Сегодня на заседании были приведены конкретные имена тех людей, которые находятся на территории других стран и занимают там должности, но, к большому сожалению, получили паспорта нашей страны, — сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что всего в списке 134 украинца, причем в перечне есть те, против кого уже и Украина ввела свои санкции.

Также Данилов сообщил, что по каждому из граждан будет приниматься отдельное решение и напомнил, что вскоре состоится заседание СНБО, на котором оно будет принято.

Как сообщалось, 14 мая, США ввели санкции против более 60 украинцев. Решение относительно этих граждан в Украине будет после изучения всех предоставленных нашим правоохранителям документов.

Уже 4 июня стало известно, что СНБО хочет проверить украинцев, которые находятся под санкциями США. Совет национальной безопасности и обороны во время заседания 4 июня дал распоряжение украинским спецслужбам проверить всех граждан Украины, которые находятся под санкциями США.

паспорт санкции СНБО Алексей Данилов гражданство

Райсуд в Запорожье заключил в тюрьму "вора в законе" из списка СНБО
24 июня 2021, 19:32
Указом президента введены санкции в отношении десятков банков РФ и "банков" ОРДЛО
24 июня 2021, 17:36
Минздрав опубликовал рекомендации СНБО по противодействию индийскому штамму
24 июня 2021, 14:23
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
С миру по нитке. Зачем Кириллу Тимошенко "малая приватизация"
Здоровая страна: что не так с очередным амбициозным проектом Зеленского
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua