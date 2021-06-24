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24 червня 2021, 19:07 2

В Офісі президента визначилися з кандидатурою прессекретаря глави держави

24 червня 2021, 19:07 2
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Фото з відкритих джерел
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Новим речником президента України Володимира Зеленського стане журналіст Сергій Никифоров

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає RegioNews з посиланянм на Радіо Свобода.

Речник – Сергій Никифоров. Зараз – деякі юридичні формальності. Трошки пізніше буде представлений пан Сергій..., – розповів Подоляк.

Сергій Никифоров працює ведучим новин на телеканалі "Україна24", до цього він працював на каналі Euronews, зокрема, у його штабі в Ліоні. В інтерв'ю, опублікованому у грудні 2020 року, Никифоров розповідав, що під час роботи на Euronews багато спілкувався із представниками різних країн, знання контексту, за його словами, допомагало йому краще розбиратися у місцевих новинах.

За даними Детектор Медіа, у 2007−2011 роках Никифоров був кореспондентом телеканалу Перший національний.

До цього він рік працював кореспондентом міського криворізького телеканалу Рудана.

Крім того, у 2006 році він був кореспондентом інформаційного каналу 24, а у 2005 — каналу К1.

Сергій Никифоров закінчив факультет журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. У нього є двоє дітей.

Як повідомлялося, учора стали відомі прізвища кандидатів-"фіналістів" на посаду нового прессекретаря Зеленського.

Раніше, 14 червня стали відомі кандидати на посаду прессекретаря Зеленського. Офіс президента України сформував шорт-лист кандидатів на посаду прес-секретаря Володимира Зеленського і тоді в ньому були чотири прізвища.

Ще 14 травня в ОП склали список осіб, які можуть замінити на посаді Мендель. Згодом проводили співбесіди з потенційними кандидатами.

Нагадаємо, 30 квітня речниця Зеленського Мендель написала заяву про звільнення.

преса Офіс президента кадри Кандидат журналісти

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