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24 июня 2021, 19:07 11

В Офисе президента определились с кандидатурой прессекретаря главы государства

24 июня 2021, 19:07 11
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Фото из открытых источников
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Новым пресс-секретарём президента Украины Владимира Зеленского станет журналист Сергей Никифоров

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.

Пресс-секретарь - Сергей Никифоров. Сейчас - некоторые юридические формальности. Немножко позже будет представлен господин Сергей...,- рассказал Подоляк.

Сергей Никифоров работает ведущим новостей на телеканале "Украина24", до этого он работал на канале Euronews, в частности, в его штабе в Лионе. В интервью, опубликованном в декабре 2020 года, Никифоров рассказывал, что во время работы на Euronews много общался с представителями разных стран, знание контекста, по его словам, помогало ему лучше разбираться в местных новостях.

По данным Детектор Медиа, в 2007-2011 годах Никифоров был корреспондентом телеканала Первый национальный.

До этого он год работал корреспондентом городского Криворожского телеканала Рудана.

Кроме того, в 2006 году он был корреспондентом информационного канала 24, а в 2005 — канала К1.

Сергей Никифоров окончил факультет журналистики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. У него есть двое детей.

Как сообщалось, вчера стали известны фамилии кандидатов-"финалистов" на должность нового пресс-секретаря Зеленского.

Ранее, 14 июня стали известны кандидаты на должность пресс-секретаря Зеленского. Офис президента Украины сформировал шорт-лист кандидатов на должность пресс-секретаря Владимира Зеленского и тогда в нем были четыре фамилии.

Еще 14 мая в ОП составили список лиц, которые могут заменить в должности Мендель. Впоследствии проводили собеседования с потенциальными кандидатами.

Напомним, 30 апреля пресс-секретарь Зеленского Мендель написала заявление об увольнении.

пресса Офис президента кадры Кандидат журналисты

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