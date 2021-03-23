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23 березня 2021, 21:52 7

Зеленський ввів в дію рішення РНБО, яким внесені зміни до санкційних списків

23 березня 2021, 21:52 7
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Змінені і доповнені переліки осіб, щодо яких раніше застосовували санкції
Змінені і доповнені переліки осіб, щодо яких раніше застосовували санкції
Фото з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України від 23 березня 2021 року "Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Про це повідомляється на сайті глави держави, передає RegioNews.

Рішенням РНБО України внесено низку змін і доповнень до переліків фізичних і юросіб, щодо яких раніше було застосовано санкції.

Так, вилучені зі списку фізичних осіб громадяни РФ Олексій і Дмитро Миколайович Ананьєви.

Із переліку юридичних осіб, проти яких упроваджено обмежувальні заходи, вилучено російське акціонерне товариство "Башкирська содова компанія".

Також, згідно з рішенням РНБО, Кабінету Міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним банком України доручено забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених пунктом 2 зазначеного рішення.

Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про впровадження аналогічних обмежувальних заходів, - йдеться в Указі президента.

Як повідомлялося, 20 березня Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо двох російських банків. Йдеться про Сбербанк та Промінвестбанк.

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