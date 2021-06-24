Данілов проведе закриту нараду про санкції США щодо громадян України – ЗМІ

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Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на поінформоване джерело, близьке до апарату РНБО, передає RegioNews.

Президент Володимир Зеленський доручив секретарю РНБО Олексію Данілову провести в апараті РНБО закриту нараду з питання виконання протокольного рішення РНБО, ухваленого на засіданні Ради 4 червня 2021 року, щодо санкцій, упроваджених органами США стосовно громадян України, - цитує агентство своє джерело.

Як повідомлялося 14 травня, США запровадили санкції проти понад 60 українців. Рішення щодо цих громадян в Україні буде після вивчення всіх наданих нашим правоохоронцям документів.

Уже 4 червня стало відомо, що РНБО хоче перевірити українців, які знаходяться під санкціями США. Рада національної безпеки та оборони під час засідання 4 червня дала розпорядження українським спецслужбам перевірити всіх громадян України, які знаходяться під санкціями США.