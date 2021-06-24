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24 июня 2021, 17:36 113

Указом президента введены санкции в отношении десятков банков РФ и "банков" ОРДЛО

24 июня 2021, 17:36 113
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Фото из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении и новых санкциях в отношении 55 банков и финансовых компаний России и "банков" ОРДЛО

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Санкции на каждый из банков накладываются на 3 года. Среди учреждений, на которые наложен запрет, есть Банк Москвы, Газпром Банк, банк "Россия", банк "ВТБ", государственная корпорация "ВЭБ.РФ", Сбербанк России, а также платежные системы MoneyTo, BLIZKO, ANELIK, "Колибри".

Среди физических лиц, на которых наложили санкции, оказались основатели банка "Севастопольский морской банк” Анненков Александр Васильевич и Анненкова Лидия Васильевна.

Санкции наложили и на два учреждения, находящиеся на оккупированном Донбассе. Это "Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики", что находится в Донецке, и так называемый "Государственный банк Луганской Народной Республики" в городе Луганск.

Соответствующим документом поручено Кабинету министров Украины вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), предусмотренных пунктом 2 настоящего решения.

Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, 23 марта Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым внесены изменения в санкционные списки. Изменены и дополнены перечни лиц, в отношении которых ранее применяли санкции.

8 апреля стало известно, что семья Медведчука лишилась шести подсанкционных предприятий в России. Они специализируются на переработке и продаже нефти и нефтепродуктов или связаны с этой отраслью.

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