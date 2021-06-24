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24 июня 2021, 14:43 7

Данилов проведет закрытое совещание о санкциях США в отношении граждан Украины - СМИ

24 июня 2021, 14:43 7
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Фото из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексею Данилову провести закрытое совещание по санкциям, введенным органами США в отношении граждан Украины

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник, близкий к аппарату СНБО, передает RegioNews.

Президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову провести в аппарате СНБО закрытое совещание по вопросу исполнения протокольного решения СНБО, принятого на заседании Совета 4 июня 2021 года, относительно санкций, внедренных органами США в отношении граждан Украины, - цитирует агентство свой источник.

Как сообщалось 14 мая, США ввели санкции против более 60 украинцев. Решение относительно этих граждан в Украине будет после изучения всех предоставленных нашим правоохранителям документов.

Уже 4 июня стало известно, что СНБО хочет проверить украинцев, которые находятся под санкциями США. Совет национальной безопасности и обороны во время заседания 4 июня дал распоряжение украинским спецслужбам проверить всех граждан Украины, которые находятся под санкциями США.

санкции СНБО США Алексей Данилов Совещание

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