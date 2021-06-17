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17 червня 2021, 12:10 10

Звернення до Конгресу США в Раді відклали на осінь

17 червня 2021, 12:10 10
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Фото з відкритих джерел
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У Раді вирішили відкласти на осінь ухвалення звернення до Конгресу США про надання Україні статусу основного союзника поза НАТО

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Верховна Рада перенесла на осінь проект постанови про звернення парламенту до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA) (№ 5380),.

Ми разом вирішили з паном Гончаренком відкласти це на осінь, щоб дочекатися результатів візиту президента України до США. Ця постанова - це політична заява, необхідна для розширення можливостей для України, зокрема для надання окремих програм військової допомоги. Ухвалення такої заяви насправді є потужним сигналом, але поки що дипломати радять почекати з цим, - сказав Арахамія.

Як повідомлялося, нардеп Качура припускав, що на п'ятницю можуть скликати позачергове засідання Ради задля єдиного питання - для розгляду постанови про звернення до Конгресу США.

США Давид Арахамія Верховна Рада засідання звернення конгрес позачергове

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