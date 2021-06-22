Разумков и Аваков воздержались при голосовании за санкции против Фирташа и Фукса, - Лещенко

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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и министр внутренних дел Арсен Аваков на прошлом заседании СНБО не поддержали санкции против олигархов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса

Об этом сообщил в своем Telegram-канале бывший нардеп Сергей Лещенко со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

Мои инсайдеры подтверждают, что спикер Рады Дмитрий Разумков и министр внутренних дел Арсен Аваков не голосовали за наложение санкций на Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. Они воздержались, чтобы своим голосованием против не создавать лишний повод для медиа-атак против себя, – объясняет Лещенко.

Также Лещенко заявляет, что Разумков уже традиционно саботирует вопрос относительно олигархов, чтобы в новом избирательном цикле получить поддержку со стороны телеканалов Ахметова. Авакова же с Фуксом и Фирташем "связывает слишком много личного и меркантильного".

Как сообщалось, 18 июня СНБО ввел санкции против Фирташа и Фукса.

Ранее, 15 июня СМИ сообщали, что осенью Авакова могут отправить в отставку. Вроде бы Офис президента может дать ход прошлогоднему постановлению ВР об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова в сентябре, когда начнется следующая парламентская сессия.