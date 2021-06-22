Разумков и Аваков воздержались при голосовании за санкции против Фирташа и Фукса, - Лещенко
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и министр внутренних дел Арсен Аваков на прошлом заседании СНБО не поддержали санкции против олигархов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса
Об этом сообщил в своем Telegram-канале бывший нардеп Сергей Лещенко со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.
Мои инсайдеры подтверждают, что спикер Рады Дмитрий Разумков и министр внутренних дел Арсен Аваков не голосовали за наложение санкций на Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. Они воздержались, чтобы своим голосованием против не создавать лишний повод для медиа-атак против себя, – объясняет Лещенко.
Также Лещенко заявляет, что Разумков уже традиционно саботирует вопрос относительно олигархов, чтобы в новом избирательном цикле получить поддержку со стороны телеканалов Ахметова. Авакова же с Фуксом и Фирташем "связывает слишком много личного и меркантильного".
Как сообщалось, 18 июня СНБО ввел санкции против Фирташа и Фукса.