Санкції РНБО вдарять по планах Фукса, Авакова і Порошенка просунути в мери Харкова Терехова

Українська правда

Повний пакет санкцій, які РНБО ввела проти російсько-українського бізнесмена Павла Фукса, призведе до блокування всіх його активів і рахунків, що стане серйозною проблемою для в.о. мера Харкова Ігоря Терехова, який планує перемогти на дострокових виборах мера Харкова

Про введення повного пакету санкцій проти Павла Фукса вчора повідомив Секретар РНБО Олексій Данілов.

Зокрема, він сказав, що "6 грудня 2018 року одна людина, його звуть Віталій Євгенович, зумів в один день зареєструвати 19 компаній. У невеликому місті Олександрія людина, яка живе в панельній дев'ятиповерхівці, отримала 19 ліцензій на вуглеводні, які були анульовані на минулих засіданнях РНБО. Ми думаємо, за цими діями стоять представники РФ. Як висновок - сьогодні проти Фукса введений повний пакет санкцій, які ми можемо ввести згідно з нашим законодавством. Скоро після Указу президента ви це побачите", - сказав секретар Радбезу на брифінгу.

Нагадаємо, що 19 березня 2021 року РНБО прийняла рішення ввести санкції проти 19 компаній, що працюють у сфері користування надрами. 29 березня Держслужба геології та надр анулювала спецдозволи на користування надрами для 19 компаній, які володіли спецдозволами на геологічне вивчення площ. Ці ліцензії раніше належали компанії "Голден Деррік", яку пов'язували з Павлом Фуксом. Генпрокуратура також розслідувала законність видачі цих ліцензій.

Як писали ЗМІ, в 2017 році фірма "Голден Деррік" зусиллями Фукса і близького до Петра Порошенка Олександра Грановського за допомогою судів відновила півтора десятки ліцензій на нафтогазові площі в Полтавській області. Зазначалося, що Фукс передає ці спецдозволи спорідненим структурам, щоб не допустити повернення ділянок державі.

Також нагадаємо, що Павло Фукс приїхав з Росії в Україну в листопаді 2015 року, а президент Петро Порошенко надав йому українське громадянство.

Також ЗМІ писали, що бізнес Павла Фукса будувався в партнерстві з близьким до Петра Порошенка нардепом Олександром Грановським. У 2017 році журналісти-розслідувачі зафіксували спільні візити Фукса і Грановського в Адміністрацію Президента Петра Порошенка, а також в МВС, яке очолював Арсен Аваков. Сам Фукс визнавав багаторічну дружбу з Грановським. На парламентських виборах-2019 Олександр Грановський балотувався на мажоритарному окрузі в Харкові, де з побудовою виборчої кампанії йому допомагав керівник президентського штабу Петра Порошенка Сергій Березенко.

Павло Фукс бере найактивнішу участь у Харківській політиці і після смерті Геннадія Кернеса в грудні 2019 року неодноразово заявляв, що як може буде підтримувати на виборах мера Харкова секретаря міськради Ігоря Терехова. Крім того, Фукс в інтерв'ю "УП" говорив, що " думаю, всі, кого ви згадали (Олександр Ярославський, Арсен Аваков-ред.), підтримуватимуть Терехова""

В. о. мера Харкова Ігор Терехов з 2007 по 2010 роки працював заступником голови Харківської ОДА Арсена Авакова. Терехов говорив, що його перехід в 2010 році на роботу першим заступником мера Харкова Геннадія Кернеса був узгоджений з Арсеном Аваковим.

Експерти також відзначали, що підтримку на виборах Ігорю Терехову разом з Фуксом надають "Нацкорпус", який пов'язують з Арсеном Аваковим і "Євросолідарність" Петра Порошенка, зокрема, міська фракція "ЄС" входить до більшості Терехова.

Згідно з українським законодавством повний пакет санкцій включає в себе, зокрема, заборону розпоряджатися активами і рахунками, анулювання ліцензій та інших дозволів, заборону на участь у публічних і оборонних торгах, а також на виведення капіталів за кордон та інше.

Дострокові вибори міського голови Харкова призначені на 31 жовтня 2021 року.