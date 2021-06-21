Разумков вважає, що закон про олігархів треба доповнити документом про лобізм

Фото з відкритих джерел

Про це спікер Ради розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, передає RegioNews.

Мені здається, що має бути ще один закон до цього. 100%. Це закон про лобізм. Не в тому розумінні, в якому він існує сьогодні в суспільстві, тому що він існує з позначкою мінус. А в тому варіанті, який ми можемо побачити у США, в Європі, де все відкрито, де є люди-лобісти, які відстоюють інтереси бізнесу, не порушуючи закон. Вони декларують свої статки, контакти і багато-багато іншого. І це точно допоможе вивести у публічну площину все негативне, що сьогодні, на жаль, є в українській політиці", – зазначив Разумков.

Спікер вважає, що закон про олігархів забезпечить прозорі правила гри з представниками великого бізнесу. Разумков прогнозує, що законопроєкт підтримають в першому читанні, а в другому нардепи, зокрема і сам спікер, матимуть до нього пропозиції.

На питання, чи є законопроєкт про лобізм у далекій перспективі, спікер відповів негативно.

Ми будемо ним займатися. І незабаром він все ж таки з’явиться у стінах Ради. Він буде непростий. Я розумію, що буде багато і критики. Але тут є два варіанти: або не йти цим шляхом, далі закривати очі на те, що відбувається за лаштунками, або все ж таки зробити і Верховну Раду відкритою для суспільства, для публічної політики, щоб все відбувалося "не під ковдрою", а так, щоб всі про це знали", – додав він.

Нагадаємо, 2 червня в Раду внесли закон президента Зеленського про олігархів. Також повідомлялося, що у список олігархів в Україні можуть включити 13 осіб. Законопроєкт Зеленського і альтернативні документи будуть розглянуті у першому читанні до кінця поточної сесії, тобто до середини липня.