Разумков вважає, що закон про олігархів треба доповнити документом про лобізм
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що закон про олігархів, запропонований президентом Зеленським має бути доповнений законом про лобізм.
Про це спікер Ради розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, передає RegioNews.
Мені здається, що має бути ще один закон до цього. 100%. Це закон про лобізм. Не в тому розумінні, в якому він існує сьогодні в суспільстві, тому що він існує з позначкою мінус. А в тому варіанті, який ми можемо побачити у США, в Європі, де все відкрито, де є люди-лобісти, які відстоюють інтереси бізнесу, не порушуючи закон. Вони декларують свої статки, контакти і багато-багато іншого. І це точно допоможе вивести у публічну площину все негативне, що сьогодні, на жаль, є в українській політиці", – зазначив Разумков.
Спікер вважає, що закон про олігархів забезпечить прозорі правила гри з представниками великого бізнесу. Разумков прогнозує, що законопроєкт підтримають в першому читанні, а в другому нардепи, зокрема і сам спікер, матимуть до нього пропозиції.
На питання, чи є законопроєкт про лобізм у далекій перспективі, спікер відповів негативно.
Ми будемо ним займатися. І незабаром він все ж таки з’явиться у стінах Ради. Він буде непростий. Я розумію, що буде багато і критики. Але тут є два варіанти: або не йти цим шляхом, далі закривати очі на те, що відбувається за лаштунками, або все ж таки зробити і Верховну Раду відкритою для суспільства, для публічної політики, щоб все відбувалося "не під ковдрою", а так, щоб всі про це знали", – додав він.
Нагадаємо, 2 червня в Раду внесли закон президента Зеленського про олігархів. Також повідомлялося, що у список олігархів в Україні можуть включити 13 осіб. Законопроєкт Зеленського і альтернативні документи будуть розглянуті у першому читанні до кінця поточної сесії, тобто до середини липня.