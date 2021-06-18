СНБО Украины ввел санкции в отношении лиц, причастных к разработке вируса NotPetya

Фото из открытых источников

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций в отношении четырех юридических и шести физических лиц, связанных со спецслужбами Российской Федерации

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, передает RegioNews.

Это юридические и физические лица, непосредственно причастные к разработке компонентов вируса NotPetya. Они осуществляли его администрирование, модерацию, организовывали кибератаки на объекты критической инфраструктуры нашей страны, - рассказал Данилов по итогам заседания СНБО.

Он добавил, что установлено, что эти киберпреступники внесены в санкционные списки США и обвиняются правоохранительными органами США в рамках уголовного процесса за осуществление кибератак в отношении США.

Справочно. Вирус NotPetya (первоначально идентифицированный как Petya.A), одна из версий вредоносной программы Petya, массово атаковал компьютеры 27 июля 2017 года. Вирус блокировал работу компьютера, а за возобновление работы требовал заплатить около $300 в биткойнах. Сначала он распространился в Украине, где атаке подверглись финансовые предприятия, государственные органы, энергетические и транспортные компании, другие организации. Позже об атаке сообщили российские компании.

Как сообщалось, 24 февраля на госорганы Украины осуществили кибератаку. Подозревают хакеров из РФ.

Сегодня СНБО ввел санкции против Фирташа и Фукса.