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18 червня 2021, 08:32 285

Данілов заявив про поширення сепаратизму на півдні України

18 червня 2021, 08:32 285
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Фото з відкритих джерел
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Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Росія напередодні виборів "будує систему поширення свого сепаратистського настрою" на півдні України

Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає RegioNews з посиланням на ТСН.

Він зазначив, що боротися на місцях з пропагандою РФ повинні в тому числі місцева влада.

"Мені на пресконференції одна дівчина поставила питання про розгортання російської мережі в Миколаєві. Мер міста каже: "Я ні на що впливати не можу". Знаєте, це настільки дивна позиція!"- обурився Данілов.

За його словами, "всі повинні розуміти, що сьогодні в сучасному світі відбувається, від депутата сільської, селищної, міської ради до мера такого міста як Миколаїв".

Він додав, що з 1994 року спостерігав за російським впливом у рідному Луганську.

"Вони, як хижаки, почали розповзатися скрізь. Чим закінчилося? Закінчилося тим, що РФ з Ростовської області почала війну. "Градом" лупила по українській території", - наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, нещодавно Данілов пригрозив владі Миколаєва через російську мережу супермаркетів. Тоді ж мер Миколаєва заявив, що він і міська рада "ніяк не може вплинути на роботу даного закладу, ні на його відкриття, ні на його контроль".

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Україна РНБО РНБО сепаратизм Олексій Данилов

 
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