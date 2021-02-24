На держоргани України здійснили кібератаку

Підозрюють хакерів з РФ

Підозрюють хакерів з РФ

Рixabay

Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони повідомив про хакерську атаку на органи державної влади України. Кібератаку могли зробити хакери з Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-служба РНБО, пише RegioNews.

Так, хакери намагалися поширити шкідливі документи через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади.

"Метою атаки було масове зараження інформаційних ресурсів державних органів, оскільки саме з використанням цієї системи здійснюється документообіг у більшості органів державної влади", - заявили в РНБО.

Після завантаження вірус дозволяв встановити віддалене управління комп'ютером.

"Способи і засоби реалізації цієї кібератаки дозволяють пов'язати її з одним з хакерських шпигунських угруповань з Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Ця кібератака відноситься до так званих supply chain attack.

"Це атака на ланцюжок поставок, при якій атакуючі намагаються отримати доступ до цільової організації не безпосередньо, а через уразливості в інструментах і сервісах, які вона використовує", - пояснили в РНБО.

Найвідомішими і масштабними атаками такого типу стали NotPetya, яка була спрямована проти української інфраструктури в 2017 році, і Solorigate - кібератака, яка зараз розслідується в США.

"У цих випадках шкідливий програмний код поширювався через поширене програмне забезпечення (МЕДОК в Україні та продукти Solarwinds в США), яке було скомпрометовано атакуючими", - додали в НКЦК.

Нагадаємо, раніше в РНБО повідомили про новий механізм атаки російських хакерів.