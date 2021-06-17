В зоні ООС на Луганщині бойовики поранили українського військового
17 червня в зоні проведення ООС в результаті обстрілу бойовиків отримав поранення український військовий
Про це у Facebook повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Північ", передає RegioNews.
Відомо, що близько 18:30 російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл українських підрозділів поблизу населеного пункту Новотошківське.
Солдат Збройних сил України отримав кульове поранення. Його стан оцінюється як середньої тяжкості. Після надання першої допомоги його доставили до медичного закладу.
На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗС України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що бойовики тричі стріляли із забороненої зброї.
Доба на Донбасі: бойовики тричі стріляли із забороненої зброїВсі новини »
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