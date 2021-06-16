Окупанти на Донбасі тричі обстріляли позиції ЗСУ

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У середу, 16 червня, проросійські бойовики на Донбасі тричі обстрілювали українські позиції

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

Зокрема, поблизу населеного пункту Авдіївка окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Також ворожі обстріли були зафіксовані неподалік Зайцевого.

У районі Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

"Бойових втрат в результаті ворожих обстрілів немає. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі загинув молодий військовий з Львівщини.