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Боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи Золотого, потерь нет - штаб
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18 июня 2021, 17:55 58

Боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи Золотого, потерь нет - штаб

18 июня 2021, 17:55 58
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Фото: из открытых источников
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С начала суток, 18 июня в зоне проведения ООС было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Вблизи Золотого противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие враждебного обстрела нет", - говорится в сообщении.

В штабе ООС добавили, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации украинская сторона проинформировала представителей миссии ОБСЕ.

Также в течение суток саперы разминировали более 13 гектаров территории и передали на уничтожение 43 взрывоопасных предметы.

Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе трижды обстреливали украинские позиции.

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