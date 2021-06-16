Уряд перерозподілив фінансування на оновлення міської інфраструктури

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Уряд під час засідання 16 червня перерозподілив 350 мільйонів гривень на фінансування проєктів з оновлення інфраструктури водо- та теплопостачання у регіонах, які реалізуються у співпраці з Міжнародним банком реконструкції та розвитку

Про це пише RegioNews, посилаючись на розпорядження Кабміну, оприлюднене на Урядовому порталі.

Згідно з розпорядженням, кошти будуть спрямовані на проєкти розвитку міської інфраструктури і заходи в секторі централізованого теплопостачання України, розвиток системи водопостачання та водовідведення у Миколаєві та реконструкцію та розвиток системи комунального водного господарства у Чернівцях.

Зазначається, що кошти перерозподілені шляхом зменшення обсягу надання кредиту з державного бюджету для реалізації спільного з Європейським інвестиційним банком інвестиційного проєкту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України".

Раніше повідомлялося, що Кабмін хоче зароблені на "євробляхах" 1,4 млрд. грн. витратити на боротьбу з COVID-19.