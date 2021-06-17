Рада збільшила територію міста Миргород Полтавської області

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Верховна рада під час засідання 17 червня збільшила територію міста Миргород, що на Полтавщині

Про це стало відомо із трансляції засідання парламенту, передає RegioNews.

Депутати підтримали більшістю голосів проєкт постанови №5487, за нього проголосували 293 народних обранців.

Територію міста Миргород збільшили на 1398,91 гектарів і затвердили його територію загальною площею 4265,05 гектарів.

Крім того, Раді рекомендують збільшити територію міста Іллінці Вінницької області на 2326 гектарів і затвердити територію загальною площею 3106 гектарів.

Межі міста Соснівка Львівської області також планують збільшити на 102,5924 га і затвердити його територію загальною площею 300,5924 гектарів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рада планує збільшити територію трьох міст на Полтавщині, Вінниччині та Львівщині.