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17 червня 2021, 14:33 202

Рада збільшила територію міста Миргород Полтавської області

17 червня 2021, 14:33 202
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Фото: із відкритих джерел
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Верховна рада під час засідання 17 червня збільшила територію міста Миргород, що на Полтавщині

Про це стало відомо із трансляції засідання парламенту, передає RegioNews.

Депутати підтримали більшістю голосів проєкт постанови №5487, за нього проголосували 293 народних обранців.

Територію міста Миргород збільшили на 1398,91 гектарів і затвердили його територію загальною площею 4265,05 гектарів.

Крім того, Раді рекомендують збільшити територію міста Іллінці Вінницької області на 2326 гектарів і затвердити територію загальною площею 3106 гектарів.

Межі міста Соснівка Львівської області також планують збільшити на 102,5924 га і затвердити його територію загальною площею 300,5924 гектарів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рада планує збільшити територію трьох міст на Полтавщині, Вінниччині та Львівщині.

Верховна Рада Полтавська область Миргород голосування територія

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