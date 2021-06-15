Зеленський анонсував ще низку законів щодо деолігархізації
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україні нині готується низка законодавчих ініціатив щодо деолігархізації
Про це він повідомив під час форуму "Україна 30", пише RegioNews.
Зеленський нагадав, в Україні вже підготували законопроєкт про олігархів. Його внесли до Верховної Ради.
"У нас є зрозумілий план. Це перший потужний крок - закон про деолігархізацію. Далі буде ще декілька законодавчих ініціатив. Вони будуть легші. Треба буде пройти перший, такий найскладніший етап", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше Зеленський назвав умову, за якої на референдум винесуть питання про олігархів.
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