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15 червня 2021, 11:58 22

Зеленський анонсував ще низку законів щодо деолігархізації

15 червня 2021, 11:58 22
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Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україні нині готується низка законодавчих ініціатив щодо деолігархізації

Про це він повідомив під час форуму "Україна 30", пише RegioNews.

Зеленський нагадав, в Україні вже підготували законопроєкт про олігархів. Його внесли до Верховної Ради.

"У нас є зрозумілий план. Це перший потужний крок - закон про деолігархізацію. Далі буде ще декілька законодавчих ініціатив. Вони будуть легші. Треба буде пройти перший, такий найскладніший етап", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав умову, за якої на референдум винесуть питання про олігархів.

Україна Володимир Зеленський закон президент законопроєкт

 
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