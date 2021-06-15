Зеленський анонсував ще низку законів щодо деолігархізації

Офіс президента

Про це він повідомив під час форуму "Україна 30", пише RegioNews.

Зеленський нагадав, в Україні вже підготували законопроєкт про олігархів. Його внесли до Верховної Ради.

"У нас є зрозумілий план. Це перший потужний крок - закон про деолігархізацію. Далі буде ще декілька законодавчих ініціатив. Вони будуть легші. Треба буде пройти перший, такий найскладніший етап", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав умову, за якої на референдум винесуть питання про олігархів.