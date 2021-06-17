ОПЗЖ вимагатиме порушити справу проти Потураєва

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Фракція "Опозиційна платформа - За життя" має намір подати заяву про порушення кримінальної справи проти нардепа від "Слуги народу" Микити Потураєва, через слова якого сьогодні в парламенті сталася бійка

Про це у Facebook повідомив співголова ОПЗЖ Вадим Рабінович, пише RegioNews.

"Подаємо заяву на порушення кримінальної справи щодо Потураєва. Заклик до масового вбивства - це термін..."- написав Рабінович.

Раніше під час обговорення поправок до законопроєкту №4107 щодо незалежності Нацради Потураєв сказав, звертаючись до ОПЗЖ: "Епоха брехні закінчиться тоді, коли повсталий народ витягне цю фракцію (ОПЗЖ, – ред.), сукупний стан яких становлять річний бюджет України, і розстріляє".

Нагадаємо, пізніше Потурає вибачився за свої слова про "розстріл" ОПЗЖ.