Рада направила майже 750 млн гривень на зарплати працівників судів

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Верховна рада направить майже 750 млн гривень на зарплати для працівників апаратів місцевих та апеляційних судів. Народні депутати підтримали у другому читанні відповідний законопроєкт №5304

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Закон збільшує видатки за КПКВК "На здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів та установ правосуддя" за рахунок зменшення окремих бюджетних призначень за КПКВК "Підготовка та участь національних збірних команд в Паралімпійських та Дефлімпійських іграх".

"За" проголосував 301 нардеп.

У редакції до першого читання пропонувалося перерозподілити на потреби судів близько 600 млн грн.

Однак у процесі внесення правок між першим та другим читанням парламентарі знайшли додаткові джерела і збільшили дофінансування на загальну суму близько 750 млн.

А саме, крім 600 млн гривень, за загальним фондом збільшуються видатки споживання за бюджетною програмою "Забезпечення правосуддя місцевими, апеляційними судами і функціонування органів і установ системи правосуддя" на 142.050,7 тис. гривень за рахунок зменшення витрат по ряду інших бюджетних програм.

Витрати на паралімпійців та дефлімпійців відтерміновуються у зв’язку з коронавірусною пандемією та переносом дати проведення Паралімпійських та Дефлімпійських ігор.

Як повідомлялося, судді ВАКС через суд повертають доплати, урізані через карантин. 11 суддів Вищого антикорупційного суду звернулися з позовами про стягнення недоотриманої суддівської винагороди за період карантину. Деякі з них вже виграли суди.

Тим часом учора поліція проводила обшуки в приміщеннях бухгалтерії ПрАТ "АвтоКрАЗ" в Кременчуці. На Полтавщині поліція розслідує кримінальне провадження за фактом умисної невиплати заробітної плати колишнім працівникам "АвтоКрАЗу".

Також на Кіровоградщині шахтарі вийшли на безстрокову акцію протесту. Прaцівники Інгульської шaхти оголосили про безстрокову акцію протесту: наразі заборгованість із заробітної плати складає 169 мільйонів гривень.