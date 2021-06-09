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09 червня 2021, 19:38 5

Повторні вибори у Слов'янську цієї осені навряд чи відбудуться - мер

09 червня 2021, 19:38 5
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Фото: із відкритих джерел
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Міський голова Слов'янська Вадим Лях вважає, що повторні вибори в місті відбудуться, але очікувати їх восени не варто

Про це він розповів у інтерв'ю телеканалу "Дом", передає RegioNews.

Закон чітко говорить про те, що вибори можуть проводитися два рази на рік: восени і навесні. Навряд чи вони відбудуться цієї осені, тому що тільки в кінці травня призначена ВЦА в місті Слов'янську", - сказав він.

Вадим Лях пояснив, що є низка технічних питань для повноцінної роботи новоствореної військово-цивільної адміністрації.

За його словами, потрібно призначити керівника ВЦА, вирішити технічні питання, пов'язані із затвердженням нових статутів і відкриттям нових рахунків.

Тому, думаю, що цієї осені ми точно на вибори не йдемо, а далі, звичайно ж, навесні можна і чекати", - заявив Лях.

Він також прокоментував можливість свого призначення на посаду голови ВЦА.

Глава ВЦА - призначається. Призначення здійснюється керівником області і затверджує його командувач ООС. Відповідно, сказати, буду я чи не буду, на сьогодні не можу. Тому що не мною ухвалюється дане рішення", - зазначив Лях.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський створив військово-цивільну адміністрацію у Слов'янську.

Також голова Донецької обласної ВЦА Павло Кириленко заявляв, що у Слов’янську після запровадження ВЦА можуть провести місцеві вибори.

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