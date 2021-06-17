14:59  17 июня
В "Киевавтодоре" проводят обыски по делу о неуплате налогов
14:33  17 июня
Рада увеличила территорию города Миргород Полтавской области
17:56  17 июня
Сутки на Донбассе: боевики трижды стреляли из запрещенного оружия
UA | RU
UA | RU
17 июня 2021, 16:41 297

Послы "Большой семерки" призвали провести местные выборы на Донбассе

17 июня 2021, 16:41 297
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украина должна как можно скорее провести местные выборы в отдельных территориальных общинах в Донецкой и Луганской областях

Об этом сообщается в Twitter группы послов стран "Большой семерки", передает RegioNews.

Известно, что послы встретились с представителями ЦИК и гражданской сети ОПОРА, во время встречи обсуждались изменения в Избирательный кодекс.

Послы призвали провести местные выборы в 18 общинах Донбасса и ужесточить регулирование финансирования в политике.

Речь идет о прифронтовых общинах, где в октябре 2020 года не прошли местные выборы. Это Северодонецк, Лисичанск, Волноваха, Авдеевка, Угледар, Торецкое, Станица Луганская, Попасная, Счастье и ряд других территориальных общин.

Напомним, ранее сообщалось, что повторные выборы в Славянске этой осенью вряд ли состоятся.

Читайте также: Вместо "народных республик" – фейковые "советы". Как план по разрыву Украины на куски перешел к запасному варианту

выборы Донбасс заявление Донецк Местные выборы большая стройка

В Нацбанке утверждают, что экономический кризис в Украине завершился
17 июня 2021, 16:03
В Харькове на пост мэра могут претендовать трое: Добкин, Терехов и Светличная – Чевордов
17 июня 2021, 12:11
На Донбассе стреляли вблизи восьми населенных пунктов: есть травмированный
17 июня 2021, 08:09
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Вместо "народных республик" – фейковые "советы". Как план по разрыву Украины на куски перешел к запасному варианту
Распад "Голоса": какие регионы взбунтовались против Рудик
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram