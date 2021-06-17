Послы "Большой семерки" призвали провести местные выборы на Донбассе
Украина должна как можно скорее провести местные выборы в отдельных территориальных общинах в Донецкой и Луганской областях
Об этом сообщается в Twitter группы послов стран "Большой семерки", передает RegioNews.
Известно, что послы встретились с представителями ЦИК и гражданской сети ОПОРА, во время встречи обсуждались изменения в Избирательный кодекс.
Послы призвали провести местные выборы в 18 общинах Донбасса и ужесточить регулирование финансирования в политике.
Речь идет о прифронтовых общинах, где в октябре 2020 года не прошли местные выборы. Это Северодонецк, Лисичанск, Волноваха, Авдеевка, Угледар, Торецкое, Станица Луганская, Попасная, Счастье и ряд других территориальных общин.
Напомним, ранее сообщалось, что повторные выборы в Славянске этой осенью вряд ли состоятся.
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