У Харкові на посаду мера можуть претендувати троє: Добкін, Терехов і Світлична - Чевордов

Про це в ефірі на YouTube-каналі InterVizor сказав політичний експерт Юрій Чевордов.

На його думку, якщо виходити з різних соціологічних досліджень, тобто три людини, які здатні перемогти на виборах – це Михайло Добкін, Ігор Терехов і Юлія Світлична.

"В одних соціологіях у Добкіна більше, у Терехова – менше, в інших навпаки. Ну правду ми дізнаємося на виборах. Але, якщо взяти приблизно, то у Світличної там до 20%, у них там – до 30%. Боротьба буде в цьому трикутнику. Всі інші, які братимуть участь у виборах - це не для "перемогти", - вважає Чевордов.

Експерт зазначив, що Михайло Добкін – політик, який має свій електорат у Харкові. Він може комусь подобатися в масштабах України або не подобатися, але він чітко розуміє, що він робить, він працює на свій електорат в Харкові, який безумовно є. Добкін, коли говорить про те, що він спадкоємець Кернеса, коли вони з Тереховим починають з'ясовувати, хто спадкоємець, у Добкіна це виходить органічно, тому що у Добкіна був з Кернесом політичний Спільний союз", - сказав експерт, додавши, що вони дійсно були однодумцями і політично йшли разом.

"Вони в принципі довгий час були, вони багато разом робили, їх не сильно і поділяли", – підкреслив експерт.

Крім того, Чевордов зазначив, що Добкін – це публічний політик зі своєю позицією. "Він може сходити в ефір, він може поспілкуватися з людьми, він може прийти в натовп людей і відстоювати свою точку зору. Він може бути різким, він може загострити дискусію, коли це треба. Тобто він публічний політик, а вибори ж виграються публічно", –підкреслив Чевордов.

Разом з тим, він вважає в.о. мера Харкова Ігоря Терехова функціонером, а не політиком. "Він виконував якісь функції. Він був у Авакова заступником, потім перейшов до Кернеса – працював у нього заступником. Тобто він виконував якісь функції. А тут йому потрібно бути політиком причому відразу без підготовки і все це робити. Звичайно йому це важко дається, тому що він на мій погляд – людина без політичної ідентичності. Що я маю на увазі: у Добкіна є своя позиція з якихось ключових питань. Він може виразно відповісти на кожне з них", – сказав експерт.

На його думку, Терехов сьогодні в дуже складній ситуації, тому що у нього немає чіткого переконання. "Ось історія з Жуковим - навіщо? Це історія називається політично НедоДобкін, тому що у Добкіна це все одно вийде краще", – підкреслив Чевордов. Також експерт згадав історію з Благодатним вогнем.

"Благодатний вогонь завжди привозив Добкін, так склалося, ця тема умовно за ним у свідомості жителів міста закріпилася і все. Але ось Терехов вирішив стати віруючим і привезти цього разу Благодатний вогонь, щоб не Добкін. Ось що Терехову треба було робити в такій ситуації? Треба було встати на держпозицію і сказати, що в країні корона, по можливості залиштеся вдома. Але битви ці з Добкіним - це дитячий садок", - зазначив Чевордов.

Крім того, за прогнозом експерта, якщо Юлія Світлична все ж балотуватиметься в мери Харкова, то в другий тур вийдуть вона і Михайло Добкін. Тоді, на його думку, у Терехова не буде шансів. Якщо ж Світлична не піде, то це будуть вибори між Тереховим і Добкіним, підсумував Чевордов.

Нагадаємо, що згідно з результатами проведеного 28 березня соціологічного опитування на тему "електоральні уподобання жителів Харкова", вибори мера Харкова пройшли б у два тури і в другому турі найбільшу підтримку отримав би Михайло Добкін – 44,1%, а його головний конкурент секретар Харківської міськради Ігор Терехов – 35%.

Як раніше писав RegioNews, нестримне бажання секретаря міськради і одночасно тимчасового мера Харкова Ігоря Терехова піаритися на темі Великодня в черговий раз зіграло проти нього. Мало того, що влаштована ним марнославна гонка за Благодатним вогнем не мала нічого спільного ні з духом свята Воскресіння Господнього, ні з християнством взагалі, так Терехов своїм невмілим піаром налаштував проти себе і священиків, і віруючих, і невіруючих харків'ян.