На Донбасі стріляли поблизу восьми населених пунктів: є травмований

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, поблизу населеного пункту Авдіївка окупанти двічі обстрілювали позиції ООС з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Зайцевого, Талаківки та Новоселівки ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

В районі Водяного, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Новгородського противник обстрілював українських захисників з озброєння БМП-1 і ручних протитанкових гранатометів.

Біля Луганського російські найманці вели прицільний вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів. Позиції ООС неподалік Новотошківського ворог обстріляв з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого - задовільний", - зазначають у штабі.

Станом на 7 годину ранку, 17 червня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу Пісків противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

Нагадаємо, раніше проросійські бойовики на Донбасі тричі обстрілювали українські позиції.