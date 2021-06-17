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На Донбасі стріляли поблизу восьми населених пунктів: є травмований
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17 червня 2021, 08:09 72

На Донбасі стріляли поблизу восьми населених пунктів: є травмований

17 червня 2021, 08:09 72
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 16 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушували режим припинення вогню

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, поблизу населеного пункту Авдіївка окупанти двічі обстрілювали позиції ООС з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Зайцевого, Талаківки та Новоселівки ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

В районі Водяного, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Новгородського противник обстрілював українських захисників з озброєння БМП-1 і ручних протитанкових гранатометів.

Біля Луганського російські найманці вели прицільний вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів. Позиції ООС неподалік Новотошківського ворог обстріляв з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого - задовільний", - зазначають у штабі.

Станом на 7 годину ранку, 17 червня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу Пісків противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

Нагадаємо, раніше проросійські бойовики на Донбасі тричі обстрілювали українські позиції.

ООС Донбас обстріл військова техніка поранення

 
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