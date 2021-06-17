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17 червня 2021, 11:46 293

В Україні реформують Нацраду з питань телерадіомовлення: Рада схвалила закон

17 червня 2021, 11:46 293
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Фото з відкритих джерел
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Верховна рада прийняла в другому читанні законопроєкт №4107 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 302 нардепи.

Згідно з документом, суб'єктами подання на членів Нацради від парламенту є фракції і групи (1 фракція - 1 подання), а також громадські організації та творчі спілки (1 громадська організація - 1 подання).

При цьому голосування відбуватиметься не пакетно, а окремо по кожному кандидату.

Закон не буде регулювати безвиїзні перевірки Нацради, оскільки це прописано у власній інструкції відомства, затвердженої Міністерством юстиції.

Президента уповноважили створювати конкурсну комісію для відбору кандидатур за власною квотою як консультативно-дорадчий орган.

У документі передбачили, що кандидати обов'язково проходять спецперевірку відповідно до закону "Про запобігання корупції", яка триватиме до 25 днів.

Забезпечується і дотримання гендерної рівності. Якщо під час голосування за членів на вакантні посади кілька людей мають однакову кількість голосів, перевага віддається кандидату тої статі, представників якої менше серед уже діючих членів.

Як повідомлялося 1 березня, Нацрада з питань ТБ і радіомовлення непродуктивно використала 96,5 млн грн. Це продемонстрував аудит Рахункової палати.

Раніше, 27 січня стало відомо, що в Україні хочуть реформувати Нацраду з питань телерадіомовлення. У законі планують передбачити, що кандидати обов’язково проходять спецперевірку відповідно до закону "Про запобігання корупції", що триватиме до 25 днів.

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