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17 июня 2021, 11:46 293

В Украине реформируют Нацсовет по вопросам телерадиовещания: Рада одобрила закон

17 июня 2021, 11:46 293
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Фото из открытых источников
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Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №4107 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 302 нардепа.

Согласно документу, субъектами представления на членов Нацсовета от парламента являются фракции и группы (1 фракция - 1 представление), а также общественные организации и творческие союзы (1 общественная организация - 1 представление).

При этом голосование будет проходить не пакетно, а отдельно по каждому кандидату.

Закон не будет регулировать безвыездные проверки Нацсовета, поскольку это прописано в собственной инструкции ведомства, утвержденной Министерством юстиции.

Президента уполномочили создавать конкурсную комиссию для отбора кандидатур по собственной квоте как консультативно-совещательный орган.

В документе предусмотрели, что кандидаты обязательно проходят спецпроверку в соответствии с законом "О предотвращении коррупции", которая продлится до 25 дней.

Обеспечивается и соблюдение гендерного равенства. Если во время голосования за членов на вакантные должности несколько человек имеют одинаковое количество голосов, предпочтение отдается кандидату того пола, представителей которого меньше среди уже действующих членов.

Как сообщалось 1 марта, Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания непродуктивно использовал 96,5 млн грн. Это продемонстрировал аудит Счетной палаты.

Ранее, 27 января стало известно, что в Украине хотят реформировать Нацсовет по вопросам телерадиовещания. В законе планируют предусмотреть, что кандидаты обязательно проходят спецпроверку в соответствии с законом "О предотвращении коррупции", которая продлится до 25 дней.

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