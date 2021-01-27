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27 січня 2021, 17:40 138

В Україні хочуть реформувати Нацраду з питань телерадіомовлення

27 січня 2021, 17:40 138
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У законі планують передбачити, що кандидати обов’язково проходять спецперевірку відповідно до закону "Про запобігання корупції", що триватиме до 25 днів
У законі планують передбачити, що кандидати обов’язково проходять спецперевірку відповідно до закону "Про запобігання корупції", що триватиме до 25 днів
Фото з відкритих джерел
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В Україні можуть реформувати Нацраду з питань телерадіомовлення. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики готує до другого читання відповідний законопроєкт №4107.

Як пише RegioNews, про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

У ході засідання нардепи обговорили ряд правок до другого читання документу.

Пропозиції передбачають, що суб’єктами подання на членів Нацради від ВР є фракції та групи (1 фракція - 1 подання), а також громадські організації та творчі спілки (1 громадська організація - 1 подання).

При цьому голосування відбуватиметься не пакетно, а окремо по кожному кандидату.

Пропонується, щоб закон не регулював безвиїзні перевірки Нацради, оскільки це прописано у власній інструкції відомства, затвердженій Міністерством юстиції.

Президента хочуть уповноважити створювати конкурсну комісію для відбору кандидатур за власною квотою як консультативно-дорадчий орган.

У законі планують передбачити, що кандидати обов’язково проходять спецперевірку відповідно до закону "Про запобігання корупції", що триватиме до 25 днів.

Забезпечується й дотримання гендерної рівності. Якщо під час голосування за членів на вакантні посади декілька людей мають однакову кількість голосів, перевага надається кандидату тієї статі, представників якої менше серед уже чинних членів.

На наступному засіданні комітет продовжить розгляд правок до другого читання.

Нагадаємо, Раді рекомендують прийняти закон для посилення прозорості фінансування ЗМІ.

Україна закон законопроєкт парламент Нацрада
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