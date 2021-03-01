Нацрада з питань ТБ і радіомовлення непродуктивно використала 96,5 млн грн

Це продемонстрував аудит Рахункової палати

Це продемонстрував аудит Рахункової палати

Фото з відкритих джерел

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення непродуктивно використала третину виділених їй коштів — майже 97 млн грн. Про це свідчать результати аудиту ефективності використання коштів держбюджету Нацрадою України з питань телебачення і радіомовлення, проведенного Рахунковою палатою.

Це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Рахункової палати.

Всього протягом 2018 − 9 місяців 2020 років Нацрада використала понад 284 млн грн, з них: непродуктивно — 96,5 млн грн, неекономно — 78 тис. грн та з порушенням вимог законодавства —1,45 млн грн. Із порушенням законодавства про публічні закупівлі здійснено закупівлі на суму 48,8 млн грн. Крім того, через управлінські недоліки не використано частини відкритих асигнувань у сумі майже 6,4 млн грн та недоотримано в дохід бюджету — 4,4 тис. гривень, — повідомляють у Рахунковій палаті за результатами аудиту.

Повідомляється, що Нацрада також не забезпечила ефективне та прозоре здійснення закупівель, а окремі порушення законодавства у сфері публічних закупівель були системними. Загалом, з порушеннями законодавства здійснено закупівлі на загальну суму 48,8 млн грн.

Крім того, з 2019 року Нацрада не запровадила функціонування автоматизованого апаратно-програмного комплексу для офіційного моніторингу телерадіопрограм. Причина — постачальник обладнання поставив товар, що не відповідав умовам специфікації. Це призвело до тривалих судових тяжб. Непродуктивне використання бюджетних коштів в цій частині склало 96,5 тис. грн.

За даними Рахункової палати, не запровадження офіційного моніторингу телерадіопрограм негативно вплинуло і на виконання Нацрадою визначених законодавством повноважень, зокрема, щодо забезпечення в повному обсязі нагляду за дотриманням телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги вимог законодавства у галузі телерадіомовлення. Виконання планових показників щодо прийняття регуляторних актів становить менше 50%.

При цьому, окремі суспільно важливі регуляторні акти не приймаються тривалий час без об’єктивних причин. Загалом, Нацрада забезпечила виконання результативних показників на рівні 52−57%.

Розміщений на офіційному сайті Нацради Державний реєстр суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення не містить визначеної законодавством повної інформації про суб’єктів інформаційної діяльності. Наразі цей реєстр використовується понад рік та є у відкритому доступі без застосування комплексної системи захисту інформації, йдеться в повідомленні пресслужби.

Як повідомлялося раніше, бюджет недоотримав з митниці та податкової понад 66 млрд грн - Рахункова палата. Причина - неналежне планування Мінфіном та відсутність координації між ДФС, ДПС і Держмитслужби.