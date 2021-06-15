Зеленський заявив, що зараз немає сенсу розпускати Верховну Раду
Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі він не бачить сенсу у розпуску Верховної ради і проведенні дострокових парламентських виборів
Про це він заявив під час форуму "Україна 30", передає RegioNews.
Сьогодні Україні потрібна стабільність, тому є закони такі. Все повинно бути регульовано на законодавчому рівні. Я вважаю, розпускати Раду немає сьогодні сенсу з точки зору стабільності насамперед. Якщо депутати працюють - все прекрасно", - сказав Зеленський.
Він додав, що якщо депутати не будуть працювати, то для них "немає сенсу в роботі Верховної Ради України”.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зеленський наклав вето на закон про відповідальність за брехню в деклараціях.
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