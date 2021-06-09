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09 червня 2021, 17:08 1823

Чотири телеканали не дотримуються мовних квот у вечірньому праймі, - мовний обмудсмен

09 червня 2021, 17:08 1823
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Фото з відкритих джерел
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В Уповноваженого із захисту української мови заявили про недотримання чотирма загальнонаціональними телеканалами - «Україна», «1+1», «Інтер» та «ICTV» - у вечірній прайм-тайм вимог обов’язкового обсягу мовлення державною мовою

Це засвідчили результати моніторингу Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови, оприлюднені у Facebook, повідомляє RegioNews.

Як зазначається, Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови здійснив оперативний моніторинг вечірнього ефіру (прайм-тайм з 18:00 до 22:00) чотирьох українських телеканалів з 17 по 23 травня: "ICTV", "1+1", "Інтер" та "Україна".

Загальна тривалість передач та фільмів у загальному тижневому обсязі мовлення телеканалу "Україна" становила 79,8% (в т.ч. державною мовою – 55,8%, недержавною – 24%), тривалість реклами (в т.ч. анонсів) – 20,2%. Отже, частка передач та фільмів державною мовою від загальної тривалості передач та/або фільмів складає 69,9% (менше 75%), - ідеться в повідомленні.

Повідомляється також, що на телеканалі "1+1" загальна тривалість передач та фільмів державною мовою – 54,8%, недержавною – 22,5%. Тривалість реклами – 22,7%. Отже, частка передач та фільмів державною мовою від загальної тривалості передач та/або фільмів складає 70,9% (менше 75%).

У вечірньому мовленні телеканалу "Інтер" - тривалість передач та фільмів державною мовою становить 57,8%, недержавною – 21,5%. Отже, частка передач та фільмів державною мовою від загальної тривалості передач та/або фільмів складає 72,9% (менше 75%).

Загальна тривалість передач та фільмів у загальному тижневому обсязі мовлення телеканалу "ICTV" становить 79,4% (в т.ч. державною мовою – 63,7%, недержавною – 15,7%), тривалість реклами (в т.ч. анонсів) – 20,6%. Отже, частка передач та фільмів державною мовою від загальної тривалості передач та/або фільмів складає 80,2% (більше 75%).

Результати моніторингу згідно з чинним законодавством України передані Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення для вжиття відповідних заходів.

Там також зауважили, що реальна частка української в телевізійних ефірах ще набагато менша, адже до 2024 року діють перехідні положення Закону України "Про телебачення і радіомовлення", відповідно до яких передача вважається виконаною українською мовою навіть тоді, коли в ній українською говорять тільки ведучі (диктори).

В Секретаріаті нагадали, що відповідно до ч. 2 ст. 10 Закону України "Про телебачення та радіомовлення”, у загальному тижневому обсязі мовлення телерадіоорганізацій загальнонаціональної і регіональної категорій мовлення, які відповідно до ліцензій здійснюють ефірне та/або багатоканальне (цифрове) мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, передачі та/або фільми, виконані державною мовою, мають становити не менше 75 відсотків від загальної тривалості передач та/або фільмів у проміжку часу між 18.00 та 22.00, а не від загальної тривалості контенту.

Як повідомлялося, владники порушують мовний закон: до мовного обмудсмена надійшла вже майже сотня скарг. 2021 року уповноважений із захисту державної мови отримав 1 357 повідомлень громадян про порушення мовного закону, майже 100 із них - про порушення представниками органів держвлади та місцевого самоврядування.

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