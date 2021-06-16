Кабмін призначив "слугу народу” своїм представником в Раді
Кабінет міністрів призначив керівника секретаріату фракції "Слуга народу" Тараса Мельничука своїм представником у Верховній Раді
Про це стало відомо із трансляції засідання уряду, передає RegioNews.
Перелік кадрових питань був проголосований на засіданні без зауважень.
Надалі, я впевнений, у нас попереду плідна комунікаційна робота", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Тарас Мельничук працює керівником секретаріату фракції "Слуга народу" з 2019 року. У 2015-2017 роках він був помічником керівника фракції "Самопоміч" в парламенті Олега Березюка. У 2020 році невдало балотувався від "Слуги народу" в Київську міську раду.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Василь Мокан йде з посади представника Кабміну в Раді, він написав заяву про звільнення за власним бажанням.