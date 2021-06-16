08:54  16 червня
В Україні більше тисячі нових випадків COVID за добу
14:26  16 червня
Кабмін погодив призначення нового голови Сумської ОДА
14:33  16 червня
На Донбасі загинув молодий військовий з Львівщини
UA | RU
UA | RU
16 червня 2021, 15:02 17

Кабмін призначив "слугу народу” своїм представником в Раді

16 червня 2021, 15:02 17
Читайте также на русском языке
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Кабінет міністрів призначив керівника секретаріату фракції "Слуга народу" Тараса Мельничука своїм представником у Верховній Раді

Про це стало відомо із трансляції засідання уряду, передає RegioNews.

Перелік кадрових питань був проголосований на засіданні без зауважень.

Надалі, я впевнений, у нас попереду плідна комунікаційна робота", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Тарас Мельничук працює керівником секретаріату фракції "Слуга народу" з 2019 року. У 2015-2017 роках він був помічником керівника фракції "Самопоміч" в парламенті Олега Березюка. У 2020 році невдало балотувався від "Слуги народу" в Київську міську раду.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Василь Мокан йде з посади представника Кабміну в Раді, він написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Кабмін призначення кадри Верховна Рада засідання

Кабмін погодив призначення нового голови Сумської ОДА
16 червня 2021, 14:26
Сімейним лікарям дозволять видавати довідки про повний курс COVID-вакцинації - Кабмін
16 червня 2021, 14:26
У "Голосі" звинуватили нардепів, які створили власне об'єднання, у порушенні закону
16 червня 2021, 13:09
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Розпад "Голосу": які регіони збунтувалися проти Рудик
"Велика концесія": як Кирило Тимошенко планує "доїти" порти
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram