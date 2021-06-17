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17 июня 2021, 11:02

Глава Сумской ОГА Василий Хома увольняется по соглашению сторон

17 июня 2021, 11:02
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Фото из открытых источников
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Кабмин согласовал увольнение главы Сумской облгосадминистрации Василия Хомы по соглашению сторон

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Кабмин согласовал увольнение Хомы Василия Васильевича с должности председателя Сумской областной государственной администрации (по соглашению сторон), - написал Гончаренко.

Как сообщалось, у президента планируют замену трех председателей ОГА. Офис президента хочет заменить глав Сумской и Ивано-Франковской областных государственных администраций. Под вопросом - руководительница Черниговской ОГА.

Вчера Кабмин согласовал назначение нового председателя Сумской ОГА. На эту должность указом президента предлагается назначить Дмитрия Живицкого.

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