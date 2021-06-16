16:46  16 червня
У Маріуполі планують підвищити вартість проїзду: скільки доведеться платити
14:26  16 червня
Кабмін погодив призначення нового голови Сумської ОДА
17:59  16 червня
Окупанти на Донбасі тричі обстріляли позиції ЗСУ
UA | RU
UA | RU
16 червня 2021, 17:53 9

Львівський осередок "Голосу" вимагає від керівництва партії і фракції скласти повноваження

16 червня 2021, 17:53 9
Читайте также на русском языке
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Львівська обласна організації партії "Голос" висунула вимогу до голови фракції Ярослава Железняка і лідера партії Кіри Рудик скласти повноваження

Про це повідомляється на сайті Львівського осередку партії, передає RegioNews.

Львівська обласна територіальна організація ПП "Голос" вимагає від голови парламентської фракції Ярослава Железняка і голови партії Кіри Рудик скласти повноваження і цим почати повне перевантаження політичної сили", - йдеться в повідомленні.

У заяві йдеться про те, що постійні суперечки всередині полтсили тривають упродовж тривалого часу, а тому підривають довіру виборців.

Львівська організація згадала про скандальне голосування 15 червня за порядок денний Ради, в який включили законопроєкт про відстрочку дубляжу фільмів та серіалів українською мовою.

Обласна організація вимагає від голови фракції Ярослава Железняка скласти повноваження і забезпечити перевибори в найкоротші терміни.

Від Кіри Рудик члени осередку вимагають скликати демократичний з’їзд і також скласти повноваження.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що десять депутатів від "Голосу” заявили про розкол і створили окреме об'єднання.

Пізніше у "Голосі" звинуватили нардепів, які створили власне об'єднання, у порушенні закону.

Читайте також: Розпад "Голосу": які регіони збунтувалися проти Рудик.

заява Львів Голос Кіра Рудик відсторонення

Мер Миколаєва відповів на заяву Данілова про російську мережу супермаркетів
16 червня 2021, 15:33
У Хмельницькій області виявили нелегальне звалище львівського сміття
16 червня 2021, 14:12
Шмигаль заявив, що карантин в Україні продовжать до кінця літа
16 червня 2021, 13:44
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Розпад "Голосу": які регіони збунтувалися проти Рудик
"Велика концесія": як Кирило Тимошенко планує "доїти" порти
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua