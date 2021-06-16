Львівський осередок "Голосу" вимагає від керівництва партії і фракції скласти повноваження

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Львівська обласна організації партії "Голос" висунула вимогу до голови фракції Ярослава Железняка і лідера партії Кіри Рудик скласти повноваження

Про це повідомляється на сайті Львівського осередку партії, передає RegioNews.

Львівська обласна територіальна організація ПП "Голос" вимагає від голови парламентської фракції Ярослава Железняка і голови партії Кіри Рудик скласти повноваження і цим почати повне перевантаження політичної сили", - йдеться в повідомленні.

У заяві йдеться про те, що постійні суперечки всередині полтсили тривають упродовж тривалого часу, а тому підривають довіру виборців.

Львівська організація згадала про скандальне голосування 15 червня за порядок денний Ради, в який включили законопроєкт про відстрочку дубляжу фільмів та серіалів українською мовою.

Обласна організація вимагає від голови фракції Ярослава Железняка скласти повноваження і забезпечити перевибори в найкоротші терміни.

Від Кіри Рудик члени осередку вимагають скликати демократичний з’їзд і також скласти повноваження.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що десять депутатів від "Голосу” заявили про розкол і створили окреме об'єднання.

Пізніше у "Голосі" звинуватили нардепів, які створили власне об'єднання, у порушенні закону.

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