У "Голосі" звинуватили нардепів, які створили власне об'єднання, у порушенні закону

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У партії "Голос" відповіли на розкол у фракції та створення депутатського об'єднання "Справедливість" звинуваченнями у порушенні регламенту Верховної Ради

Про це повідомляє прес-служба партії "Голос".

Законодавство прямо передбачає можливість депутата вийти з фракції. Тільки позафракційні депутати мають право створювати депутатські групи. Але створення груп в межах депутатської фракції прямо суперечить статтям 58-60 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", - йдеться в повідомленні.

У "Голосі" підкреслюють, що "Демократія – складна справа, вона ґрунтується виключно на законах, правилах і процедурах. Інакше – хаос і анархія. Діяльність депутатів регулюється законом, а не бажаннями".

Крім того, у прес-службі додали, що "Поважають думку колег, але вона не може суперечити і порушувати закон".

У середу Політична рада партії розгляне заяву частини фракції і дасть їй оцінку. У політичній силі також закликали вирішувати питання відповідно до затверджених правил і процедур, статуту, який всі визнали, вступаючи в партію.

Нагадаємо, що десять народних депутатів від фракції "Голос" заявили про розкол у фракції і оголосили про створення власного об'єднання "Справедливість".