Десять депутатів від "Голосу” заявили про розкол і створили окреме об'єднання

Фото: скріншот відео

Десять народних депутатів від фракції "Голос" заявили про розкол у фракції і оголосили про створення власного об'єднання “Справедливість”

Про це з трибуни Верховної Ради заявила нардеп Олександра Устінова, передає RegioNews.

За її словами, депутати попри створення об'єднання залишаються у складі фракції. Причиною таких дій вона назвала голосування за порядок денний, в який включили законопроєкт про відтермінування українського дубляжу в фільмах та серіалах.

Вчора керівництво нашої партії та фракції фактично перетнуло червону лінію і зрадило інтересам своїх виборців та українців. Вони голосували за русифікацію, коли обіцяли захищати українську мову та культуру. Тому ми, 10 народних депутатів, а це половина фракції "Голос", хочемо заявити про створення окремого об'єднання "Справедливість", - заявила Устінова.

До складу цього об'єднання увійшли нардепи Роман Лозинський, Андрій Шараскін, Юлія Клименко, Олександра Устінова, Наталія Піпа, Ольга Стефанишина, Соломія Бобровська, Володимир Цабаль, Ярослав Юрчишин та Галина Васильченко.

Депутати заявили, що вже упродовж п'яти місяців фракція "Голос" "не існує у Верховній Раді, а її керівництво не представляє інтересів навіть половини партійців і депутатів Верховної Ради”.

Більшість керівництва зрадила своїм цінностям, які ми декларували на виборах, і принципам, за які ми обіцяли працювати", – сказала Устінова.

Крім того, депутати висловили недовіру голові фракції "Голос" Ярославу Железняку та голові партії Кірі Рудик.

Нагадаємо, раніше 15 членів Вінницького "Голосу" заявили про вихід із партії.

Читайте також: Розпад "Голосу": які регіони збунтувалися проти Рудик.