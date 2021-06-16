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16 червня 2021, 14:12 122

У Хмельницькій області виявили нелегальне звалище львівського сміття

16 червня 2021, 14:12 122
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Фото: Суспільне
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Неподалік селища Летичів, що на Хмельниччині, на території комунального підприємства "Злагода" виявили нелегальне звалище побутового сміття, яке привезли з Львівської області

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на голову пресслужби обласної екологічної інспекції Наталію Сологуб, передає RegioNews.

За її словами, сміття скинули в межах населеного пункту в ніч з 13 на 14 червня. Знайдені уривки цінників та чеків підтверджують, що його привезли з Львівської області.

Інспекторами було проведено обстеження, за результатами якого було виявлено три насипи побутового сміття, що було розосереджено на земельній ділянці розташованій за межами селища Летичів у напрямку села Суслівці", - розповіла Сологуб.

Вона зазначила, що загальний об’єм нелегального сміття становить близько 2 тисяч кубічних метрів. Спеціалісти обласної екологічної інспекції взяли проби ґрунту, щоб визначити рівень забруднення земельної ділянки.

Крім того, вживаються заходи щодо розрахунку шкоди заподіяної навколишньому природному середовищу внаслідок засмічення земельної ділянки", - додала Наталія Сологуб.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Житомирщині люди протестували через сміття зі Львова, мітингувальники перекривали трасу.

сміття екологія Львів Хмельницька область Сміттєзвалище

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