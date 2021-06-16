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16 июня 2021, 17:53 59

Львовская ячейка "Голоса" требует от руководства партии и фракции сложить полномочия

16 июня 2021, 17:53 59
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Фото: из открытых источников
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Львовская областная организации партии "Голос" требует от председателя фракции Ярослава Железняка и лидера партии Киры Рудик сложить полномочия

Об этом сообщается на сайте Львовской организации партии, передает RegioNews.

Львовская областная территориальная организация ПП "Голос" требует от председателя парламентской фракции Ярослава Железняка и председателя партии Киры Рудик сложить полномочия и этим начать полную перегрузку политической силы", - говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что постоянные споры внутри полтсилы продолжаются в течении длительного времени, а потому подрывают доверие избирателей.

Львовская организация вспомнила о скандальном голосования 15 июня за повестку дня Рады, в которую включили законопроект об отсрочке дубляжа фильмов и сериалов на украинском языке.

Областная организация требует от председателя фракции Ярослава Железняка сложить полномочия и обеспечить перевыборы в кратчайшие сроки.

От Киры Рудик члены организации требуют созвать демократический съезд и также сложить полномочия.

Напомним, ранее сообщалось, что десять депутатов от "Голоса" заявили о расколе и создали отдельное объединение

Позже в "Голосе" обвинили нардепов, которые создали собственное объединение, в нарушении закона.

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